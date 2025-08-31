La Lazio e il mercato bloccato, Sportitalia: "Non si era mai visto in Serie A"

I voti al mercato a quarantotto ore dalla fine. La redazione di Sportitalia, attraverso l'editoriale di Tancredi Palmeri, ha giudicabile i movimenti estivi delle squadre di Serie A. La Lazio, che non ha potuto fare acquisti con il mercato bloccato, è stata definitiva come non giudicabile. In negativo, fa storia a sé. Questa la descrizione: "Fossimo a scuola la Lazio non sarebbe ammessa ai quadri finali per non aver raggiunto il numero minimo di presenze. Non si era mai visto a questi livelli in Serie A. Quando il Non Giudicabile vale una bocciatura".

