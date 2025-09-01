Lazio, Fabiani: "Insigne? Da qui a gennaio c'è tempo. Il mercato..."

Il ds della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva: “Sarri? Non sono pentito, il matrimonio si fa in due ci siamo scelti a vicenda. Sdrammmatizziamo i titoli che sono stati fatti, del mercato penalizzato ce lo dirà la stagione. La squadra è rimasta la stessa, è arrivata ai quarti di finale, è uscita ai calci di rigore in Europa, era in corsa per un posto in Europa fino alla fine, strada facendo vedremo se il mercato ci ha penalizzato. Io dico di no, ci sarà il tempo poi per correggere qualcosa, a gennaio chiaramente.

Insigne a gennaio? Da qui a gennaio c’è molto tempo, non faremo nessun tipo di mercato fino a quel giorno, non raggireremo le norme, anche se andavano viste un attimo, ma per rispetto della società e non esporre un’intera tifoseria. Insigne o non Insigne, il mercato se ci sarà sarà quello di gennaio. Sono 30 anni che sono nel mondo del calcio, non mi entusiasmo stasera più di tanto, mi sono abbattuto dalla sconfitta di Como. Sarri è un giocherellone, è un toscano verace e ha voluto stimolare ambiente e spogliatoio, lui sa quello che fa, problemi zero, siamo alla seconda partita stagionale, le partite sono tutte dure, abbiamo visto quel che è successo negli altri campi come a Milano. Andiamo avanti con fiducia e umiltà, elementi con cui ci dobbiamo contraddistinguere in questo campionato".

Pubblicato il 31/08