Lazio, Sarri: "Provstgaard sta facendo bene, è uno che può finire..."

"Sta facendo bene. Ha una grande applicazione", ha esordito così Sarri, in conferenza stampa, parlando di Provstgaard. Il danese è al suo primo anno sotto la guida del tecnico toscano e nonostante sia difficile integrarsi nei suoi schemi di gioco, sembra aver trovato la chiave giusta. Proseguendo, ha poi aggiunto: "È determinato, sono certo che diventerà un buon difensore con ancora qualche difettuccio ma con tutte le caratteristiche di uno che può finire in Premier".

