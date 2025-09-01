Calciomercato Lazio | Sana Fernandes non andrà in prestito: il piano della società

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio Primavera nella giornata di ieri si è imposta per 1-0 contro il Bologna, vincendo la prima partita del nuovo campionato. A decidere la sfida è la super rete di Sana Fernandes, messosi a disposizione di Punzi, dopo l’esperienza di un anno fa in Eredivisie. Un ritorno al passato per il baby talento portoghese che, dopo un anno in prestito al NAC Breda, ora sembrerebbe destinato a restare dalle parti di Formello per aiutare una Lazio Primavera composta da molti U-18 e con il mercato bloccato e quindi impossibilitata a rinforzarsi.

GIOCHERÀ IN PRIMAVERA - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Lazio avrebbe deciso di trattenere il classe 2006, rifiutando le molteplici offerte arrivate nelle scorse settimane e che avrebbero dato la possibilità a Sana Fernandes di continuare il proprio percorso di formazione e di crescita. La società biancoceleste, invece, facendo i conti con il blocco del mercato ha deciso di trattenere il calciatore, relegandolo al campionato Primavera, lo stesso che aveva lasciato l’anno scorso per provare il salto nel professionismo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.