Calciomercato Lazio | Mandas piace a una big italiana: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Christos Mandas sta vivendo una stagione da alternativa. Il portiere greco, protagonista di un finale di annata scorso che aveva convinto tutti per personalità e reattività, sta trovando sempre meno spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, dopo settimane di valutazioni, sembra aver ormai definito le gerarchie: la porta resta saldamente nelle mani di Ivan Provedel, mentre Mandas si è ritagliato un ruolo più marginale rispetto alle aspettative. Una situazione che non è passata inosservata fuori Formello. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan ha messo gli occhi su Mandas come possibile investimento per il futuro. Il club rossonero monitora da mesi la situazione legata a Mike Maignan, il cui contratto è in scadenza nel 2026.

Le trattative per il rinnovo del francese, al momento, risultano congelate: la distanza economica tra domanda e offerta è ampia e il Milan vuole cautelarsi nel caso non arrivasse la tanto attesa fumata bianca. Mandas, classe 2001, rappresenta un profilo che piace per età, potenzialità e costi relativamente contenuti rispetto ai numeri che stanno circolando per altri portieri europei. La Lazio, dal canto suo, potrebbe considerare una cessione già a gennaio se arrivasse un’offerta adeguata, utile per generare liquidità e permettere al club di muoversi sul mercato in entrata. Diversamente, la società biancoceleste sarebbe pronta a rimandare tutto a giugno. Il prezzo fissato da Lotito è chiaro: valutazione intorno ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un portiere giovane, già testato in Serie A e con margini di crescita importanti. Le prossime settimane diranno se Mandas resterà un secondo di lusso alla Lazio o diventerà un obiettivo concreto del Milan per il post-Maignan. Una cosa è certa: il suo nome è tornato caldo e il mercato, per lui, sembra più aperto che mai.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.