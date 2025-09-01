Lazio, un buongiorno 'sarrista' per i propri tifosi: il video pubblicato sui social - VIDEO

Finalmente un buongiorno in casa Lazio, come non se ne vedevano da tempo. La squadra di Maurizio Sarri vince contro l'Hellas Verona, si impone per 4-0 e mostra al popolo biancoceleste un calcio spettacolare. Il giusto epilogo per una serata dal sapore di ritorno e di romanticismo, di passione pura per quell'allenatore che ha deciso di tornare e di restare sulla panchina, accolto dal boato dell'Olimpico al momento dell'annuncio dello speaker. Sarri e i tifosi rafforzano il loro legame e sono loro i protagonisti del video con il quale la Lazio ha deciso di dare il "Buongiorno" al popolo biancoceleste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.