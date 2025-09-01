Lazio, Zaccagni segna ed entra nella storia: eguagliata una leggenda
RASSEGNA STAMPA - Una giornata speciale quella vissuta ieri sera da Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio non solo ha ritrovato il gol in casa dopo mesi dall'ultima volta, non solo si è confermato come bestia nera dell'Hellas Verona, ma è anche entrato di diritto nella storia biancoceleste. Grazie al quarto gol segnato contro la sua ex squadra, come riporta il Corriere della Sera, Zaccagni ha toccato quota 33 reti con la maglia della Lazio, entrando nella top-50 dei migliori marcatori di sempre del club, agganciando Felipe Caicedo e Sinisa Mihajlovic.
