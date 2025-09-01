Lazio | Guendou's back? Il francese torna al gol: non accadeva da oltre un anno
RASSEGNA STAMPA - È di Matteo Guendouzi il primo gol della stagione della Lazio. Proprio chi non te lo aspetti. Un gol del francese mancava da oltre un anno, era il 29 settembre 2024 (contro il Torino). L'unico della passata stagione. Troppo poco per un centrocampista del suo livello, ancor di più oggi che la Lazio ha bisogno che tutti facciano la loro parte per superare le avversità che questa stagione le porrà davanti.
Inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, la rete contro il Verona rappresenta la prima gioia tra le mura amiche: ieri l'ex Marsiglia ha segnato il suo primo gol con la Lazio in Serie A allo stadio Olimpico, dopo che aveva realizzato le precedenti tre reti con i biancocelesti in campionato in trasferta.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.