MIXED ZONE - Lazio, Pellegrini: "Ambizione? Chiedete alla società..."

Al termine della sfida col Verona, in zona mista ha parlato Luca Pellegrini. Queste le considerazioni del biancoceleste: "È venuta un po’ da se, volevamo riportare i nostri tifosi a esultare dopo la partita. Era tanto tempo che non succedeva e sicuramente è stata una reazione alla gara di Como, che non è stata bella dal punto di vista dell’atteggiamento. Siamo contenti di questa prestazione”.

“La condizione un po’ fa quando sei più fresco, con la mente più lucida. Ci stiamo riabituato al gioco del mister che ha avuto molto nuovi giocatori rispetto all’ultima volta qui, la continuità dà una mano. Dobbiamo lavorare di più tutti, queste settimane di pausa cadono a pennello per il nostro momento. Abbiamo fatto una bella partita oggi, venivamo da una prestazione caratteriale non bellissima. L’ambizione? Dovete chiedere a società e mister, per il gruppo dico che è migliorare giorno dopo giorno. Possiamo farlo e lavoreremo su questo”.

“Non so chi dice che non c’è la panchina, oggi eravamo un bel po’. È stata una prova d’atteggiamento che ha portato tutti a non dover fare più di tanto perché la partita era indirizzata bene. Nelle corde c’è questa prestazione, dobbiamo replicarla il più possibile. Credo che sia importante mantenere l’equilibrio, non eravamo scarsi e brutti a Como come non siamo fenomeni oggi. Dobbiamo migliorare, questa. benzina per la fiducia”.

