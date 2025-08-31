Lazio - Verona, la sfida tra le due squadre più 'cattive' della Serie A: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Verona sarà una sfida che avrà molti significati. Sarà il ritorno all'Olimpico di Sarri, ma anche dei tifosi dopo mesi dalla delusione della sfida contro il Lecce. Sarà l'occasione per Zaccagni di incontrare e sfidare nuovamente la sua ex squadra. Inoltre, le due compagini condividono una caratteristica particolare che le pongono rispettivamente al primo e al secondo posto di una particolare classifica: stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lazio e Verona sono le due squadre che hanno ricevuto il maggior numero di cartellini a partire dalla scorsa stagione di Serie A. 99 (92 gialli e 7 rossi) per i biancocelesti e 98 (88 ammonizioni e 10 espulsioni) per i gialloblu.