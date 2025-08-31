Lazio, Sarri: "Belahyane? Me lo aspettavo più lento e invece..."

Ha parlato anche di Reda Belahyane il tecnico della Lazio Maurizio Sarri al termine della sfida tra Lazio e Verona vinta dai biancocelesti per 4-0. Il classe 2004 è entrato nel finale di gara fornendo una buona prestazione che il tecnico ha così commentato.

"Mi aspettavo un giocatore più lento invece ha discrete accellerazini sprattutto sui 20 metri. Al momento è troppo confusionario per fare il centrocampista centrale. Mi ha sorpreso perché a livello di inserimento non è male", queste le sue parole.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.