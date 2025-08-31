Lazio - Verona, il doppio ex Petrelli: "Anni indimenticabili. Su Baroni e Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - In occasione della sfida tra Lazio e Verona, il doppio ex Sergio Petrelli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Cuoio. A Verona dal 1966 al 1969, alla Lazio dal 1972 al 1976, Petrelli ha scritto la storia di entrambi i club, ma è in biancoceleste che ha lasciato il segno contribuendo a vincere il primo scudetto della storia: "A Roma ho vinto, costruito qualcosa di indimenticabile. Ho fatto parte di un gruppo straordinario, che mi ha fatto crescere e che si rispecchiava perfettamente in quella che era la mia identità. Non me lo dimenticherò mai. Ma anche a Verona sono stato bene, ho trascorso anni importanti, ho conquistato una promozione in serie A e costruito dei rapporti di amicizia molto solidi con tanti compagni. Ancora oggi ci sentiamo...".

Petrelli non ha indossato solo le maglie di Verona e Lazio. Anzi, di mezzo c'è stata anche una breve parentesi alla Roma. Durante l'intervista, l'ex terzino racconta di esser passato alla Lazio grazie a un incontro casuale con Tommaso Maestrelli all'Hotel Gallia, dove si faceva il mercato. Dall'altro lato della città il rapporto non era mai decollato, soprattutto con il tecnico Herrera. Ci volle poco a convincere Petrelli a cambiare sponda del Tevere, giusto qualche parola di Maestrelli: "Sergio, noi non siamo una squadra di fenomeni, ma siamo una buona squadra e alla Lazio ti divertirai". A quanto pare Maestrelli aveva ragione.

Petrelli ha raccontato anche della sfida leggendaria tra Lazio e Verona del 14 aprile 1974, a circa un mese dallo storico scudetto: "Eravamo sotto a fine primo tempo e non siamo andati per niente negli spogliatoi. Li abbiamo aspettati in campo. Il pubblico all'inizio non capiva, poi si è reso conto di quello che stava per accadere. I miei ex compagni del Verona, quando ci hanno visto, mi hanno detto: "Ma voi siete tutti matti". Abbiamo iniziato la ripresa a mille all'ora e abbiamo ribaltato il risultato".

Oggi Petrelli segue meno il calcio, ma un occhio di riguardo per la Lazio ce l'ha sempre. Fino a pochi mesi fa sulla panchina della Lazio c'era Marco Baroni, anche lui ex Verona, e Petrelli ne parla così: "Mi piaceva molto Baroni, che aveva guidato anche il Verona: una persona che non amava apparire, ma che era pronta a fare un passo indietro e a mettere i giocatori davanti a tutto". Ora è tornato Sarri alla guida della Lazio, un allenatore diverso che "ha sempre fatto giocare bene le sue squadre".