FORMELLO - Lazio, è tempo di sosta per le nazionali: il programma

FORMELLO - Riecco la vittoria. Dopo la sconfitta contro il Como all'esordio, la Lazio è tornata al successo in casa grazie alle reti di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia. Ora però il campionato si ferma per lasciare spazio alle nazionali: nello specifico Mandas, Hysaj, Marusic, Dele-Bashiru, Rovella, Zaccagni e Dia lasceranno Formello per rispondere alle rispettive convocazioni.

Per questo Sarri ha concesso alla squadra due giorni di riposo, così da rientrare in campo a metà settimana. Per la gara contro il Sassuolo è atteso il ritorno in gruppo di Vecino, Patric, Isaksen e Romagnoli, che ha scontato le due giornate di squalifica. Sarà a disposizione alla terza di campionato. Ancora fuori invece Gigot, ormai fuori dal progetto della società e in uscita.

