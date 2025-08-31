Lazio, Sarri e il ritorno all'Olimpico: "Emozionante ma avevo una grande paura..."

La Lazio è tornata all'Olimpico e lo ha fatto nel migliore dei modi. La squadra di Sarri si è messa alle spalle la brutta sconfitta di Como fornendo una prestazione convincente e brillante contro il Verona.

Una serata speciale anche per Maurizio Sarri che ha parlato del suo ritorno in conferenza stampa: "A livello di emozioni è stato emozionante tornare. Vedere lo stadio a inizio partita e la Curva che ti chiama dopo il 2-0 è qualcosa di forte ma dentro di me c'era anche il terrore di non riuscire a portare a casa una vittoria dopo sette mesi. Per la nostra gente stare sei sette mesi senza vincere in casa è stato pesante".

