Lazio - Verona, Isaksen torna all'Olimpico: "Miglior stadio del mondo!" - FOTO

Si rivede Isaksen. Durante Lazio - Verona, il danese era allo Stadio Olimpico per sostenere i suoi compagni dopo la sconfitta all'esordio contro il Como. Direttamente dalla tribuna ha pubblicato una storia su Instagram a fine partita scrivendo: "Migliore stadio del mondo. Grandi ragazzi!". L'esterno con ogni probabilità tornerà a disposizione di Sarri dopo la sosta: a inizio ritiro estivo, a luglio, era stato fermato dalla mononucleosi. Ora si sta allenando a parte e sta recuperando.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.