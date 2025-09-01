Lazio, Tavares si gode la vittoria ma resta concentrato: l’esultanza social
01.09.2025 00:01 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Un treno. Ma non solo. Quando Nuno Tavares scatta sulla fascia l'Olimpico si accende, ma quando difende con attenzione stupisce anche di più. C'è tanto di lui nel 4-0 della Lazio contro il Verona. C'è tanto di lui nel quattro e nello zero. Primo clean sheet stagionale. Il terzino portoghese gioca una buona gara, al termine della quale pubblica sui social alcuni scatti, aggiungendo in didascalia una spunta, come a dire: "Questa è fatta, ora la prossima".