Lazio, Sarri su Castellanos: "Fa gol bellissimi ma gli chiederei di..."

Al termine della sfida dell'Olimpico, conclusa con il successo netto della Lazio che si è imposta per 4-0 sul Verona il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha toccato tanti temi tra cui anche quello del Taty Castellanos assoluto protagonista della serata con un gol e due assist, di cui uno bellissimo di rabona.

"A Castellanos chiederei di iniziare a fare qualche gol in più. Lui solitamente fa gol belli ma per me ha la possibilità di fare ancora più gol. Questa sera ha fatto una prestazione importante, sta crescendo di condizione vediamo dove può arrivare tra un mese o due".

