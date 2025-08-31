Ex Lazio | Protti, la battaglia più importante: "Tutti mi dicono di lottare, ma..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Dopo averne vissute tante da giocatore, Igor Protti sta combattendo la battaglia più importante contro uno "sgraditissimo ospite". Dal momento dell'annuncio, l'ex calciatore ha ricevuto numerose manifestazioni d'affetto da tanti tifosi e appassionati di calcio, che ha ringraziato nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Poi ha aggiornato in merito alle sue condizioni di salute: "Combatto. Non so cosa accadrà. Tutti mi dicono 'Igor lotta come hai fatto in campo, segna il gol più importante', ma questa è una partita diversa. In campo ci si guardava negli occhi con lealtà e si partiva dallo 0-0. In questo caso, il mio avversario si è nascosto per tanto tempo. E la partita inizia con un 3-0 per lui. Io so che ce la metterà tutta". Protti ha poi voluto menzionato lo staff dell'Ospedale Santa Chiara che si sta prendendo cura di lui e, soprattutto, la sua "famiglia meravigliosa, allargatissima". "Quello che mi fa più male è far soffrire loro", ha concluso.

