Lazio, oggi chiude il mercato. Questione esuberi e tagli dalla lista: il punto

RASSEGNA STAMPA - La sessione estiva di calciomercato si chiuderà oggi, alle ore 20. Mancano poche ore per piazzare gli esuberi e consentire a chi non rientra nei piani di Sarri di trovare una sistemazione in Italia o in Europa, altrimenti dovrà sperare in altri mercati aperti. Uno di questi è Samuel Gigot.

Tra i protagonisti in evidenza nella passata stagione, il francese verrà tagliato dalla lista, proprio come annunciato da Sarri, e dovrà cercarsi un altro posto dove rilanciarsi. Secondo Il Messaggero, il difensore ex OM era stato cercato da Cremonese, Siviglia, Paok, Rizespor, Cagliari e club arabi, ma i problemi fisici hanno bloccato tutto. Salvo colpi di scena ell'ultimo minuto sarà ceduto a gennaio.

Poi ci sono le situazioni spinose di Fares, Basic e Kamenovic. Sono tutti in scadenza a giugno e difficilmente andranno prima. E l'altro giocatore che sarà tagliato? Isaksen ovviamente rientrerà, ma la situazione sarà variabile. Secondo il Corriere dello Sport, con ogni probabilità l'altro taglio toccherà a uno tra Basic e Patric.

