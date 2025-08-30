Lazio, Sarri tuona: "Squadra non adatta? Ha sbagliato la società". E i tifosi...

Maurizio Sarri non è mai banale. Domani c'è l'esordio all'Olimpico contro il Verona e durante la conferenza stampa prepartita il tecnico biancoceleste ha trattato varie tematiche. Diretto, senza peli sulla lingua. Ci sono delle dichiarazioni che stanno facendo il giro dei social e che stanno dividendo in due la tifoseria, tra chi la pensa in un modo e chi in un altro.

Si è parlato tanto di una squadra poco adatta alle caratteristiche del mister, ma non può essere un alibi per i giocatori. In risposta al tema, Sarri ha risposto così: "Cosa si intende per caratteristiche di queste squadra? L’anno scorso veniva criticata perché giocava col 4-2-3-1, ora perché gioca con il 4-3-3. Mi conosce tutta Europa da 15 anni, se questa squadra non è adatta a me hanno sbagliato a chiamarmi. Difficile che io diventi un altro dopo tutto questo tempo".

I tifosi si schierano sui social. C'è chi non ha preso bene le dichiarazioni del tecnico e già inizia a storcere il naso; mentre c'è anche chi vede in esse una frecciata neanche troppo nascosta all'operato della società.