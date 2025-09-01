Lazio, Rovella esulta sui social. Poi fa una dedica speciale…
01.09.2025 00:41 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Sta imparando a verticalizzare. E oggi si è visto. Nicolò Rovella è indubbiamente uno dei protagonisti della partita tra la Lazio e il Verona terminata per 4-0 in favore dei biancocelesti. Fa partire il gol dell'1-0, serve l'assist a Castellanos per il terzo gol e inventa per Cancellieri che a tu per tu con Montipò si divora la rete. Una prestazione eccelsa che il centrocampista della Lazio ha dedicato, sui social, alla neonata figlia Venere.