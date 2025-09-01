Lazio, Castellanos sale in cattedra e guadagna un primato in Europa: il dato

RASSEGNA STAMPA - La Lazio stende al Verona e si prende i primi tre punti della stagione. Sarri regala ai tifosi una gioia che all'Olimpico era attesa da troppo tempo. È stata un prestazione corale convincente, neanche lontanamente paragonabile alla prima contro il Como, ma a mettersi in evidenza più di tutti è stato Valentin Castellanos.

L'attaccante argentino è stato protagonista di un gol e due assist, uno dei quali di rabona. Una gara eccellente come i tifosi aspettavano da tempo che gli è valso un primato in Europa: come riporta il Corriere dello Sport, Valentin Castellanos è l’unico giocatore dei Top-5 campionati europei ad aver sia segnato almeno un gol che fornito più di un assist in almeno due partite di campionato in questo anno solare (una rete e due passaggi vincenti anche contro il Monza, lo scorso 9 febbraio).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.