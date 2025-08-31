Lazio, Sarri dà anticipazioni sulla lista: ecco chi saranno gli esclusi

La Lazio ritrova la vittoria all’Olimpico che mancava da oltre duecento giorni, lo fa contro il Verona grazie alle reti di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia. Un successo che dà fiducia e morale in vista delle prossime gare in programma dopo la sosta per le Nazionali. Intanto, in conferenza stampa, Sarri ha definito la lista dei 25 giocatori che verrà consegnata alla Lega. Le sue parole: “Uno è un lungodegente e dovrebbe essere Gigot, non abbiamo certezze sul suo recupero. E l'altro decideremo domani ma sarà variabile avendo due slot da qui a dicembre. Faremo una scelta ma non è detto che sia definitiva, dipende molto da come si evolveranno le cose".

