Calciomercato | Donnarumma vola da Guardiola! Tutti i dettagli
01.09.2025 09:47 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Gigio Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City. Sbloccatasi la trattativa tra il Fenerbahce ed Ederson, come a effetto domino, i Citizens sono riusciti ad assicurarsi il trasferimento del portiere italiano. In attesa dell'ufficialità, l'"Here we go!" di Fabrizio Romano suona come una sentenza. Il Manchester City pagherà 30 milioni di euro al Psg per acquistare il cartellino del portiere italiano che, nelle prossime ore, sarà in città per le visite mediche.