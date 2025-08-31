Lazio, Pellegrini a LSC: "Era importante ridare questa gioia ai tifosi. Chiedete a Sarri se..."

Luca Pellegrini, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha analizzato la prestazione della squadra dopo la vittoria contro il Verona conquistata all'Olimpico. Le sue parole: “Era importante anche per noi ridare la gioia ai tifosi di esultare a fine partita, era troppo tempo che non succedeva. Siamo contenti perché ci dà una bella botta di fiducia e entusiasmo per queste settimane di pausa dove il mister troverà i nei, lavoreremo su questo.

"Stiamo lavorando per essere la Lazio del mister, ci vuole tempo e sappiamo che i meccanismi sono complicati per chi prima non c’era. Io credo che l’importante sia l’equilibrio in questi moneta, è importante prendete tutto quello che arriva dalla prestazione di Como e da quella di oggi. Sappiamo che non siamo quelli di Como, ma quelli di oggi senza però esaltarci troppo.

“Miglior Pellegrini, si è visto? Penso di si, dovrete chiedere a lui, ma penso di aver dimostrato in quest’ultimo anno dove ci sono stati periodi belli e altri meno ma credo che si sia visto il miglior Pellegrini. Chiedetelo a lui però, non mi prendo questa responsabilità”.

“Belahyane? È un bravissimo ragazzo, si allena sempre forte. Nel nostro gruppo non vedo ragazzi dove c’è questa presunzione. Siamo un gruppo che si allena forte, lui come tutti ci mette impegno e si sta inserendo bene. Sta entrando piano piano nei meccanismi del mister, è un calcio un bel po’ diverso rispetto a quello dello scorso anno e rispetto a quello che faceva a Verona due anni fa. È un bravissimo ragazzo, simpatico”.

