PRIMAVERA | Lazio - Bologna 1-0: prima vittoria per gli uomini di Punzi
Primi tre punti per i ragazzi di Punzi. Dopo le sconfitte contro Genoa e Cagliari, la Lazio Primavera si rialza e vince di misura per 1-0 contro il Bologna. La partita è stata decisa da un gran gol di Sana Fernandes, il quale dopo l'anno in Olanda torna ad essere decisivo nel campionato primavera. Boccata d'ossigeno per Punzi e i suoi, con la classifica che finalmente vede la Lazio scalare qualche posizione.
PRIMAVERA 1 | 3ª giornata
Domenica 31 agosto 2025, ore 14:30
Stadio Mirko Fersini, Formello
LAZIO (4-3-3): Bosi; Calvani, Bordon, Bordoni, Ferrari; Cuzzarella (81' Cangemi), Farcomeni (72' Battisti), Pinelli (61' Santagostino); Gelli, Sulejmani (81' Carbone), Sana Fernandes (72' Ciucci). A disp: Giacomone, Ciucci, Battisti, Santagostino, Milillo, Trifelli, Canali, Montano, Carbone, Pernaselci, Cangemi. All.: Francesco Punzi
BOLOGNA: Happonen, Puukko (81' Papazov), Barbaro (55' Mazzetti), Ferrari, Castaldo 72' (Negri), Lai (81' Krasniqi), Francioli (81' Castillo), Nesi, Armanini, Toroc, Tomasevic. A disp.: Franceschelli, Jaber, De Luca, Krasniqi, Mazzetti, Papazov, Castillo, Negri, Ndiaye, Tonin, Jaku. All.: Stefano Morrone
Arbitro: Gabriele Totaro (sez. Lecce); Assistenti: Fabrizi - Jorgji
Marcatori: 68' Sana Fernandes
Ammoniti: 56' Farcomeni, 63' Bordon; 29' Tomasevic, 40' Castaldo, 47' Francioli
Espulsi: /
Recupero: 2', 4'
SECONDO TEMPO
94' - TRIPLICE FISCHIO! LA LAZIO BATTE IL BOLOGNA E SI PRENDE I PRIMI TRE PUNTI DELLA STAGIONE!
93' - Miracolo di Bosi! Il portiere della Lazio salva all'ultimo secondo su un destro potente da fuori area e manda il pallone sul palo!
90' - Assegnati quattro minuti di recupero.
90' - Bosi imane a terra in uno scontro di gioco da calcio d'angolo.
88' - Ci prova Tomasevic dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Colpo di testa che termina a lato.
85' - Forcing finale del Bologna. La Lazio tenta di difendere il vantaggio con le unghie e con i denti.
81' - Fuori Puukko, Lai e Francioli, dentro Papazov, Krasniqi e Castillo. Per la Lazio fuori Cuzzarella e Sulejmani, dentro Cangemi e Carbone.
72' - Cambi anche nella Lazio. Fuori Sana Fernandes e Farcomeni, dentro Ciucci e Battisti.
72' - Fuori Castaldo, dentro Negri.
71' - Cooling Break.
68' - GOL DELLA LAZIO! Sana Fernandes punta Puukko, si accentra verso l'area di rigore e con un destro incrociato batte l'estremo difensore del Bologna.
63' - Cartellino giallo per Bordon.
61' - Fuori Pinelli, dentro Santagostino.
59' - Palo di Cuzzarella! Il giovane biancoceleste recupera il pallone e si avvicina al fondo prima di tirare un mancino potente che si scaglia sul palono.
56' - Giallo per Farcomeni.
55' - Esce Barbaro, entra Mazzetti.
48' - Ferrari ci prova con un mancino da fuori area che finisce fuori di poco. Calcio d'angolo per il Bologna.
47' - Cartellino giallo per Francioli.
46' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
47' - Finisce il primo tempo.
45' - Il direttore di gara assegna due minuti di recupero.
43' - Parata di Bosi! Toroc impensierisce il portiere biancoceleste con un tiro potente dalla distanza. Pugno duro di Bosi che respinge.
40' - Intervento duro di Castaldo su Gelli. Cartellino giallo.
36' - Ferrari ci prova sullo sviluppo di un corner. Tiro alto da fuori area che non impensierisce la retroguardia biancoceleste.
30' - Colpo di testa debole di Bordon su cross di Farcomeni. Palla che finisce lenta nelle mani di Happonen.
29' - Cartellino giallo per Tomasevic.
28' - Bologna pericoloso! Ci prova Castaldo con un potente tiro da fuori area. Palla che finisce fuori di poco.
26' - Cooling Break. Più Lazio che Bologna in questo primo quarto di gara.
25' - Il Bologna ci prova da palla inattiva. Colpo di testa in area di rigore, troppo debole per impensierire Bosi.
22' - Sana Fernandes entra in area e tenta il tiro a giro. Conclusione deviata che impensierisce il portiere avversario, ma la palla respinta lateralmente.
17' - Sana Fernandes si accentra e tenta il tiro da fuori area. Palla alta, sarà rimessa dal fondo per il Bologna.
15' - Ci prova Armanini da fuori area. Palla ampiamente a lato.
8' - Happonen dice no a Gelli! Lazio vicinissima all'1-0 con un tiro da distanza ravvicinata. Parata del portiere del Bologna.
6' - Ci prova Sana Fernandes! Accelerazione e mancino verso la porta, tiro respinto in calcio d'angolo.
4' - Il Bologna si fa vedere dalle parti di Bosi con un cross da calcio di punizione, ma la Lazio è attenta e respinge.
2' - Subito aggressiva la Lazio che sugli sviluppi di un calcio d'angolo tenta di impensierire la retroguardia rossoblu.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Simone Locusta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Bologna, gara valida per la terza giornata del campionato di Primavera 1. Reduce da due ko nelle prime due gare, la formazione di Punzi ha voglia di riscatto a proverà a fare i primi punti della propria stagione contro i rossoblù, attualmente a quattro punti in classifica.