PRIMAVERA - Lazio, la sfida contro il Bologna per ripartire: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Continuare a credere nel lavoro svolto in estate, nonostante le prime due sconfitte. La Lazio Primavera ospita il Bologna al Fersini (fischio d'inizio alle 14.30). Dopo i primi due KO rimediati in apertura di stagione, Punzi cerca un risultato positivo. "Conto Genoa e Cagliari siamo stati leggeri dal punto di vista dell’atteggiamento difensivo, abbiamo pagato in modo caro gli errori commessi", aveva spiegato l'allenatore dopo l'ultimo weekend. Serve una scossa nella sfida odierna, precederà la sosta per le nazionali e quindi potrebbe permettere ai biancocelesti di passare due settimane decisamente più serene.

L'impegno non sarà semplice, riporta Corriere dello Sport. I rossoblù arrivano a Formello con 4 punti conquistati e zero gol subiti in 180 minuti. "Alla lunga raccoglieremo i frutti. Il Bologna è una squadra di qualità, che sa chiudersi e colpire. Noi dobbiamo essere più stabili, un bel risultato ci darebbe uno slancio per affrontare al meglio questo campionato", aveva aggiunto Punzi dopo la delusione in Sardegna.

