Fiorentina, Pongracic ricorda: "Quando ho esordito contro la Lazio..."
RASSEGNA STAMPA - Intervenuto ai taccuini di Tuttosport, il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, ha ricordato il suo esordio da titolare con la maglietta della Viola avvenuto contro la Lazio, dopo un lungo infortunio, il 26 gennaio del 2025 nella partita terminata 2-1 per i toscani, graziati nel finale dal palo colpito da Pedro che ha illuso i biancocelesti di poter completare una clamorosa rimonta nel recupero. Di seguito le sue parole.
"Ho scelto la Fiorentina per alzare mio livello. Non si può essere contenti di stare fuori ma bisogna avere pazienza. Quando feci la mia prima gara da titolare contro la Lazio vincemmo e da lì ho sempre giocato. Non si può lasciare Firenze dopo soli 6 mesi".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.