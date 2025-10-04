Infortunio Zaccagni, chi lo sostituisce in Nazionale? La scelta di Gattuso

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Era stato chiamato dal CT Gattuso per i prossimi impegni dell'Italia, validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ma Mattia Zaccagni, che oggi non sarà a disposizione di Sarri per Lazio-Torino, non potrà rispondere neanche alla convocazione azzurra. Al suo posto, riporta Sky Sport, è stato chiamato Roberto Piccoli, ex Cagliari ora alla Fiorentina.

