Lazio, all'Olimpico arriva il Torino: i numeri della sfida

RASSEGNA STAMPA - Dopo il successo di Genova, la Lazio prova a ritrovare continuità. Questo pomeriggio (ore 15) all’Olimpico arriva il Torino, e per i biancocelesti l’obiettivo è tornare a vincere due partite di fila in campionato: non accade da febbraio, contro Cagliari e Monza. Nel derby non si è riusciti a trovare la via del gol e, riporta il Corriere dello Sport, è da ottobre-novembre 2007 che non si verificano due partite di fila in A senza gol in casa (0-1 contro Udinese e Fiorentina con Delio Rossi).

C'è però un dato che sorride alla Lazio: come scrive il Corriere della Sera, nelle ultime 12 gare contro il Torino i biancocelesti hanno perso solo una volta (Lazio-Torino 0-1, 22 aprile 2023).

