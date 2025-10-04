IL TABELLINO di Lazio Primavera - Inter 1-0
Primavera 1 | 7ª giornata
Sabato 4 ottobre 2025, ore 11:00
Centro Sportivo La Borghesiana, Roma
Lazio Primavera - Inter 1-0
Marcatori: Gelli (61', L).
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Ciucci (60' Pernaselci); Santagostino, Munoz (69' Milillo), Gelli (69' Calvani); Serra, Sulejmani, Cuzzarella (89' Marinaj). A disp.: Pannozzo, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Carbone, Curzi. All.: Punzi.
INTER: Taho; Marello (77' Williamson), Cerpelletti, Zouin (70' Pinotti), Zarate (70' Moressa), Bovio, Putsen (82' Romano), El Mahboubi (77' Humames), Ballo, Nenna, Lavelli. A disp.: Adomavicius, Della Mora, Romano, La Torre, Kukulis, Vukoje, Breda. All.: Carbone
Arbitro: Esposito (sez. Napoli), Assistenti: Romaniello - Ciannarella
NOTE. Ammoniti: Ciucci (L), Nenna (I), Bordoni (L).
Recupero: 4'.
