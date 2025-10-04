Lazio | Sfida speciale per Dia: la prima da avversario contro chi lo ha rilanciato

RASSEGNA STAMPA - Per molti sarà una partita come le altre, ma non per Boulaye Dia. Per lui, quella contro il Torino è una sfida che profuma di passato, soprattutto se Sarri deciderà di confermarlo titolare. Già, perché Marco Baroni è stato l’allenatore che lo ha rilanciato, restituendogli fiducia dopo il periodo difficile vissuto a Salerno. Tra i due l’intesa era nata subito: come ricorda il Corriere dello Sport, il tecnico aveva costruito un sistema su misura per esaltare le qualità del senegalese, arrivando persino a cambiare modulo in corsa. Anziché schierarlo da centravanti puro, ruolo occupato da Castellanos, lo aveva reinventato come trequartista o seconda punta nel 4-2-3-1.

Ora i due si ritrovano da avversari. E, per ironia del destino, l’incontro arriva proprio dopo la gara di Marassi, dove Sarri ha scelto per la prima volta di schierare Dia e Castellanos insieme dal 1’. Il gol non è arrivato, ma la prova del senegalese è stata da combattente: generoso nei contrasti, efficace nel pressing, autore di 5 palloni recuperati (solo Gila e Cancellieri hanno fatto meglio).

Adesso, però, serve tornare a segnare. L’unico gol stagionale risale al 4-0 contro il Verona, nei 12 minuti finali che avevano illuso su una partenza diversa. Da allora, tanta corsa e pochi sorrisi. Per questo la sfida contro il Torino rappresenta un’occasione importante, sia tecnica che emotiva: la Lazio ha bisogno di ritrovare il gol, e Dia è chiamato a riaccendere il suo istinto sotto porta.

Sarri, finora, lo ha alternato come arma tattica, ma nelle ultime due uscite gli ha dato fiducia dal primo minuto. Contro Baroni potrebbe arrivare la terza chance consecutiva, anche se l’infortunio di Zaccagni alla vigilia costringe il tecnico a nuove riflessioni.