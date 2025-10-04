Lazio, Dia a LSC: "Non faremo un regalo a Baroni. Con Castellanos..."

A mezz'ora dal fischio d'inizio di Lazio - Torino, ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato Dia. Queste le parole del biancoceleste: "Partita importante in casa, dobbiamo fare tre punti. È tanto che non vinciamo due gare di fila. Conosciamo Baroni, oggi siamo avversari e non faremo nessun regalo. È difficile perdere un derby ma come ha detto il mister non dobbiamo essere pessimisti anche se abbiamo perso perché abbiamo fatto una buona partita. Questo ha reso il lavoro più facile in settimana e infatti a Genova abbiamo vinto. Castellanos? Cerchiamo di avere un feeling, è importante per noi. Dobbiamo trovare gli spazi, scambiare tra di noi. Tutta la squadra lavora per noi, ma il gruppo è più importante".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE