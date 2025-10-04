Lazio | Baroni meglio di Sarri per media punti: un paradosso possibile

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sembra incredibile, ma i numeri parlano chiaro: Marco Baroni, alla guida della Lazio per una sola stagione, vanta una media-punti superiore a quella di Maurizio Sarri. Questo è ciò che racconta il Corriere dello Sport, che spiega che, nonostante il Comandante sia uno dei quattro tecnici della Serie A 2025/26 con uno scudetto in bacheca e occupi il podio delle medie punti in carriera, nelle 109 gare disputate con la Lazio ha totalizzato 184 punti, con una media di 1,68. Sesto posto nella classifica all time dei tecnici biancocelesti con almeno dieci panchine, alle spalle di Maestrelli (1,719), Eriksson (1,89), Inzaghi (1,82) e persino di Mancini (1,70).

Baroni invece, nelle sue 38 partite in A con la Lazio, ha raccolto 65 punti, cioè 1,71 a gara: quarto di sempre e a un soffio dal podio. Allargando lo sguardo alle coppe, il confronto diventa ancora più netto: Baroni è terzo assoluto con 1,80 di media (dietro Eriksson a 1,94 e Tudor a 1,90, ma con sole 11 partite), mentre Sarri scivola al 12° posto con 1,62. Merito soprattutto dell’ottimo cammino dell'ormai tecnico del Toro in Europa League 2024/25: primo nel supergirone da 36 squadre, 8 vittorie su 12 e un’eliminazione solo ai rigori nei quarti con il Bodø/Glimt.

La sfida di oggi riporta i due tecnici uno contro l’altro, vent’anni dopo il primo incrocio in C2 (stagione 2003/04, due pareggi tra la Sangiovannese di Sarri e la Carrarese di Baroni). Con una curiosità: sulla panchina della Lazio, Sarri non è mai riuscito a battere Baroni.