Lazio, contro la Juve uno stadio gremito: il dato sui tagliandi venduti
RASSEGNA STAMPA - Sarà il pubblico delle grandi occasioni quello che, domenica sera, riempirà lo stadio Olimpio in vista della sfida tra Lazio e Juventus.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport sono quasi 50.000, precisamente 49.000, i tagliandi venduti. 26.000 abbonati, dai big match vanno infatti tolti gli abbonamenti “Aquilotti”, e 22.500 biglietti venduti.
In occasione del big match tra la squadra di Sarri e quella di Tudor tornerà anche “Share the good”, il progetto solidale della Lazio che "rinnova il suo impegno accanto a chi ha più bisogno con la raccolta di alimenti e beni non deperibili presso lo Stadio Olimpico".
Dalle ore 17:30, i volontari di Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione S.S. Lazio 1900 vi aspettano nei tre punti di raccolta: