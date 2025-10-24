Lazio, i gol di Zaccagni portano alla vittoria: la speciale statistica
24.10.2025 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il numero dieci e capitano a cui affidarsi. La Lazio punta su Mattia Zaccagni per ritrovare i tre punti, a partire dalla prossima gara contro la Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle ultime due stagioni (dal 2024/25) la squadra biancoceleste ha vinto tutte le dieci partite di Serie A in cui l'esterno ha segnato.
Ma c'è di più, perché più in generale la Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 21 sfide di campionato, con 18 vittorie e 3 pareggi, in cui Zaccagni ha trovato il gol. Una speranza in più per domenica all'Olimpico contro i bianconeri.