Lazio, Rambaudi: "Infortuni? Serve chiarezza. Non può essere una casualità"
Ospite ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato dei numerosi infortuni occorsi in casa Lazio, alla luce del nuovo stop di Nuno Tavares, spendendo, poi, qualche parola anche sul mercato di gennaio.
“Stop di Tavares? Grave che ci siano tutti questi infortuni, bisogna capire la causa. In una squadra di Serie A, dove sei costantemente monitorato, non dovrebbe accadere. Vanno messi in discussione tutti. Due o tre stop ci possono stare, dieci no, considerando poi i diversi infortuni muscolari. Questi episodi tolgono punti. Bisogna fare chiarezza sugli infortuni, non può essere una casualità. Campi, alimentazione, preparazione: tutto deve essere preso in considerazione".
"Ilic a me piace molto, è un giocatore di gamba, tecnico. Nel prossimo mercato di gennaio darei l’ok per prenderlo, lo vedrei come mezzala, ha il ritmo per andare ad aggredire. Credo sia un buon elemento per il mercato di gennaio che non offre tanto. Martin del Genoa? Anche lui nel mercato di gennaio ci può stare. Bisogna vedere in che condizioni arrivano. Può essere educato. Se poi sono nomi che ha fatto Sarri, devi andarli a prendere, ti devi fidare; evidentemente Sarri in loro vede delle qualità che possono essere utili al suo gioco e alla squadra”.