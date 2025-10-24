Lazio, Cataldi aspetta Tudor: è pronto per prendersi la rivincita

RASSEGNA STAMPA - Ecco la Juve, il prossimo esame che la Lazio dovrà superare. In palio ci sono punti preziosi. Una gara che vedrà il ritorno di Tudor all’Olimpico e il giorno in cui Cataldi si prenderà la sua rivincita personale. Il centrocampista - ricorda Il Messaggero - sotto la guida del croato è stato relegato tra panchina e scarso minutaggio. Ha anche perso, per questo, un bonus di 200 mila euro. Non è mai sbocciato il feeling con l’attuale allenatore bianconero non è mai sbocciato.

È tornato questa estate dopo l’esilio a Firenze, identificato come capro espiatorio dell’addio di Tudor era stato messo sul mercato, e Sarri si è imposto per trattenerlo. Il toscano aveva già riserve su Belahyane e ora, complici anche il blocco del mercato e l’infortunio di Rovella, Cataldi è tornato al centro del progetto. Dal 21 settembre a domenica scorsa, a Bergamo, il biancoceleste non è più uscito. Ora attenderà i bianconeri, intanto ha già iniziato a riassaporare “la vendetta”.

