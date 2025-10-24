Lazio, Guendouzi e Isaksen puntano Tudor: una "vendetta" per due

RASSEGNA STAMPA - Tudor è il “nemico” di molti alla Lazio. Non solo Cataldi, lo aspettano anche Guendouzi e Isaksen. Una rivincita per 3. Il danese e il francese, così come il centrocampista, hanno avuto un rapporto turbolento col croato. Il primo già dai tempi de Marsiglia e anche per questo aveva deciso di andarsene, il secondo è rimasto scottato dal riscontro negativo che l’allenatore gli aveva dato dopo poche settimane in panchina.

Le tensioni erano palpabili tanto che, ricorda Il Corriere della Sera, il tecnico prima di dimettersi chiede al presidente Lotito e al direttore sportivo di cederli entrambi. Ricevette un due di picche come risposta che prese come una spinta per andarsene. Domenica all’Olimpico, sia Isaksen sia Guendouzi dovrebbero partire dal 1’.

Il danese approfitterà dell’infortunio di Cancellieri per riprendersi il posto, perso a causa della mononucleosi. Il francese al contrario, è un punto fermo per il centrocampo. Inamovibile, anche se - riporta il quotidiano - non sta vivendo una stagione semplice. La società non avrebbe gradito l’espulsione rimediata contro la Roma. Non sta rendendo come vorrebbe e ha perso la fiducia anche del ct Deschamps. Per guadagnare punti, non solo in classifica, servirà invertire la tendenza e l’occasione con la Juve vale doppio.

