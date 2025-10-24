Juve, senti Zoff: "La Lazio in casa dà il meglio. Giocarci contro non è facile"
RASSEGNA STAMPA - In un'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport, Dino Zoff ha parlato del momento della Juventus di Tudor, soffermandosi anche sul prossimo match che vedrà i bianconeri impegnati all'Olimpico contro la Lazio.
"La gara di Madrid ha dimostrato che la Juve può giocarsela con tutti e che è in salute. Adesso però va data continuità a partire da domenica all’Olimpico contro la Lazio. Giocare contro i biancocelesti non è mai facile, ma mi aspetto dalla Juve una prestazione importante. Serve un successo per voltare pagina dopo gli ultimi risultati negativi, così da risalire in classifica e dare la svolta alla stagione".
"In casa hanno finora dato il meglio e restano una buona squadra. In organico ci sono giocatori abili, a partire da Zaccagni che possono fare la differenza con le loro giocate".