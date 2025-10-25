Lazio, le condizioni di Rovella, Cancellieri e non solo: la nota del club
25.10.2025 07:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Con una nota dall'infermeria, la Lazio ha comunicato le condizioni degli infortunati Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos e Cancellieri. Di seguito il comunicato del club e gli ultimi aggiornamenti.
"Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Samuel Gigot continua il proprio protocollo riabilitativo in Francia.
Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Valentin Castellanos hanno svolto lavoro differenziato specifico.
Matteo Cancellieri ha effettuato lavoro rieducativo in piscina.
Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".
QUI LE CONDIZIONI DI NUNO TAVARES
Pubblicato il 24/10