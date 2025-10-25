Lazio | Tudor torna all’Olimpico: Guendouzi & Co cercano la rivincita

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Domani l’Olimpico ritroverà Igor Tudor da avversario, dopo i tre mesi alla guida della Lazio seguiti alle dimissioni di Sarri nel marzo 2024. La sua breve gestione lasciò frizioni con diversi giocatori, da Guendouzi a Isaksen, passando per Cataldi, Zaccagni e Lazzari, fino a Rovella (assente domani per pubalgia). A pesare furono scelte tecnico-tattiche e il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-2-1, oltre a rapporti già incrinati come quello con Guendouzi ai tempi del Marsiglia.

Il debutto di Tudor sulla panchina biancoceleste fu proprio contro la Juventus, con vittoria al 93' firmata Marusic, su assist di un Guendouzi entrato dalla panchina e protagonista di un’esultanza proprio verso il tecnico. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, la situazione si complicò nelle settimane successive: Guendouzi venne relegato tra le riserve, Isaksen giudicato troppo leggero fisicamente, Rovella finì ai margini, Zaccagni arretrato a centrocampo, Lazzari costretto a cambiare fascia con difficoltà. Al termine del campionato Tudor chiese una rivoluzione dell’organico, non approvata dalla società, e arrivò alla rottura definitiva.

Il croato è poi approdato alla Juventus, già affrontata dalla Lazio a maggio in un 0-0 con Baroni in panchina. Ora, nel Sarri-bis, la sfida con i bianconeri rappresenta un crocevia di stagione e un’occasione per trasformare i vecchi attriti in energia positiva. Guendouzi va verso la centesima presenza da biancoceleste con ambizioni da leader, Zaccagni punta a confermare il suo ruolo da talismano, Lazzari torna titolare a destra e Cataldi riprende in mano la regia al posto di Rovella. Isaksen è pronto per la prima da titolare dopo la mononucleosi. "Abbiamo le qualità per vincere contro la Juventus", ha dichiarato Guendouzi. La Lazio cercherà il risultato, ma anche una rivincita morale contro il suo ex tecnico.

