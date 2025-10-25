Lazio, l'esito degli esami di Nuno Tavares: il comunicato
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto l'esito degli esami effettuati da Nuno Tavares, che ha riportato una lesione di basso grado a carico del soleo sinistro. Di seguito la nota del club biancoceleste.
"Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Nuno Tavares ha riportato una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro.
Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".
L'altra notizia della giornata è il ritorno in gruppo di Luca Pellegrini, fermo dalla gara contro il Genoa per un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Ora punta a essere a disposizione contro la Juventus.
