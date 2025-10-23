Como, Fabregas cita Conte: "Con tanti acquisti è difficile. Ma la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni dalla gara contro il Parma, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa. In particolare si è espresso sul mercato e sulle difficoltà nel gestire tanti nuovi acquisti in rosa, citando sia le ultime dichiarazioni di Antonio Conte che la Lazio di Sarri, che quest'estate non ha potuto fare operazioni in entrata. Di seguito le sue parole.

"Che lingua parlo nello spogliatoio? Con loro da 2-3 mesi parlo in inglese, ho parlato sempre in italiano. È un po' speciale questo, collettivamente parlo in inglese ma poi alle volte parlo in italiano o in francese. Io sono dinamico, parlo come mi sento e loro capiscono tutto l'italiano. Anche lo spagnolo lo parlano. Normalmente qua tutti parlano in inglese. Io devo avere la forma più veloce per farmi capire dai giocatori. Dopo sento Conte che dice, non si lamenta... ma 9 testa nuove in spogliatoio. È vero. La Lazio non ha potuto prendere i giocatori invece. Non è bello. Tutti questi cambiamenti sono difficili, e questo non viene valorizzato. Addai è la prima volta che esce di casa. Tutte dinamiche molto difficili. Non è facile, però devi gestirlo al meglio possibile".