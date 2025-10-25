Lazio - Juve, l'aneddoto di Collina: "Violento faccia a faccia con Casiraghi, ma..."
25.10.2025 10:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Presente al Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Pierluigi Collina ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua carriera. Tra questi, un episodio in Lazio - Juventus con Casiraghi protagonista.
Le sue parole: "In campo vivevo la partita in modo particolare, ma poi con alcuni di essi avevo un grande rapporto. Durante un Lazio - Juventus c’è la foto di un violento faccia a faccia tra me e Casiraghi: una settimana dopo mi mandò quella foto con una dedica di stima".
