Lazio, Pedro mai in astinenza fino a qui. E sulla sua lista manca la Juve...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha un asso dalla panchina che si chiama Pedro Rodriguez. Il problema è che fino ad oggi ancora non è riuscito a incidere e in sedici anni di carriera non gli era mai capitato di rimanere a secco fino a fine ottobre.

In Italia, come riporta Il Messaggero, l'esterno spagnolo è riuscito a punire diciannove squadre. Le due romane e le due milanesi, il Napoli, l'Atalanta e la Fiorentina sono tutte sul suo taccuino, ma la Juventus, prossimo avversario della Lazio, è l'unica big rimasta fuori e Pedro vuole assolutamente rimediare.

Se arrivasse al gol, Pedro potrebbe persino essere garanzia di vittoria (o almeno per evitare la sconfitta). Infatti - sempre secondo lo stesso quotidiano - di ventisei partite in cui ha segnato in Serie A Pedro ne ha persa solo una, contro il Napoli nel 2022. Il resto dello score vede lo spagnolo festeggiare in diciannove occasioni e accontentarsi di un pari in altre sei.