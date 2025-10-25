Lazio | Tra proteste e voglia di riscatto, l'Olimpico si prepara alla sfida contro la Juve

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Domani contro la Juve l’Olimpico sarà gremito, con una spinta vocale che si preannuncia imponente. I primi quindici minuti, però, saranno dedicati interamente alla contestazione contro la società. Come ricorda il Corriere dello Sport, la Curva Nord ha invitato tutto lo stadio a unirsi nel dissenso verso Lotito, attraverso un gesto simbolico che riflette il malumore del tifo biancoceleste. Terminata la protesta, dal 16' tornerà il sostegno alla squadra, che ha bisogno del proprio pubblico per ritrovare certezze in casa.

Le statistiche, infatti, mostrano un quadro preoccupante. Solo due vittorie nelle ultime quindici gare casalinghe di campionato, con nove sconfitte e quattro pareggi: una media da bassa classifica. Il problema è nato nella seconda parte della scorsa stagione e si è trascinato anche nell’inizio dell’era Sarri. All’Olimpico si sono accumulati blackout e punti persi. Finora, in campionato, si registrano una vittoria contro il Verona, un pareggio con il Torino e una sconfitta pesante nel derby.

L’atmosfera sarà comunque calda. La Nord ha ribadito protesta e amore per la maglia, pronta a trascinare la squadra dopo il quarto d’ora iniziale. Con più di 50.000 spettatori previsti, Lazio Juventus si annuncia come una sfida da grandi occasioni. Oltre ai 26.000 abbonati, sono stati venduti 24.000 biglietti, tra cui almeno 8.000 destinati ai tifosi bianconeri e circa 1.000 legati alla promozione “Pack 3 Partite”. Dati che certificano una risposta importante del pubblico.

