Trasfermarkt.it ha analizzato il numero di volte che, considerando le ultime cinque stagioni, le squadre di Serie A hanno mantenuto la porta inviolata.
Chi ha più clean sheet in Serie A? La posizione della Lazio

Un indicatore per capire la probabilità che una squadra ha di vincere lo Scudetto è sicuramente la tenuta difensiva. Per questo Transfermarkt.it, sito online che si occupa di calcio, ha analizzato nel dettaglio quante volte nelle ultime 5 stagioni le squadre hanno mantenuto la porta inviolata nel campionato di Serie A.

Al primo posto c'è l'Inter che, con Simone Inzaghi prima e con Cristian Chivu adesso, ha sempre avuto nel reparto arretrato uno dei suoi punti di forza. Subito dietro, un po' a sorpresa, la Juventus, mentre al terzo posto c'è la Roma. Solo quarto il Napoli, con il Torino che chiude la top 10 dei clean sheet davanti ad Atalanta e Fiorentina, due delusioni dell'attuale annata. Di seguito la graduatoria:

LA CLASSIFICA

1. Inter - 141 porte inviolate (5 nel 2025-2026)
2. Juventus - 122 porte inviolate (4 nel 2025-2026)
3. Roma - 117 porte inviolate (6 nel 2025-2026)
4. Napoli - 108 porte inviolate (4 nnel 2025-2026)
5. Milan - 105 porte inviolate (5 nel 2025-2026)
6. Lazio - 103 porte inviolate (6 nel 2025-2026)
7. Bologna - 100 porte inviolate (5 nel 2025-2026)
8. Atalanta - 100 porte inviolate (2 nel 2025-2026)
9. Fiorentina - 95 porte inviolate (2 nel 2025-2026)
10. Torino - 88 porte inviolate (5 nel 2025-2026)

