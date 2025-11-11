Lazio Marines: si vince ancora in Coppa Italia, pareggia l'U18
COPPA ITALIA – I Marines volano: 3 vittorie su 3. Nel match di Coppa Italia i biancocelesti firmano la terza vittoria consecutiva, superando i Rhinos Milano dopo un avvio complicato, con gli ospiti avanti 12-0. La risposta però è immediata: Tomaselli guida l’attacco con lucidità, mentre Kone si esalta sulle tracce profonde insieme ad Azzarito e Simone Scarselletta, ribaltando il punteggio in modo netto.
In difesa, prestazione maiuscola:
• Davide Turano ovunque sul campo
• Tony Mattei dominante sulla linea
• Maugeri, Canfarotta e Araceli decisivi con tre intercetti complessivi
Una prova solida, intensa e matura: i Marines restano imbattuti in Coppa Italia.
UNDER 18 – Pareggio che vale più del risultato. Gli U18 continuano a dimostrare una personalità straordinaria. Nonostante le molte assenze, i Marines hanno giocato una partita di grande cuore contro i White Tigers Massa, concedendo pochissimo agli avversari e sfiorando la vittoria. Andrea Scarselletta, protagonista in doppio ruolo (QB e DB), è stato tra i migliori in campo, ma è tutta la squadra ad aver impressionato per tenacia e disciplina:
• Mattiussi, Wade, Palermino, Moschetto solidi sulla linea
• Regio, Cartolari, Sale, Lorandi e Sterpi efficaci in entrambe le fasi
La categoria ora si ferma un mese: tempo prezioso per recuperare gli infortunati e ricaricare energie in vista del girone di ritorno.
Prossimo appuntamento: domenica prossima trasferta per gli U15, attesi ad Ancona contro i Dolphins.