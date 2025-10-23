Foggia sicuro: "La Lazio può rialzarsi! Sarri è un valore aggiunto e..."
23.10.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervistato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore e ora direttore sportivo del Pescara Pasquale Foggia ha parlato della difficile stagione della Lazio e del lavoro di Sarri in panchina. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
“La Lazio non è certo abituata a questo tipo di campionato. Sarebbe da stupidì dare giudizi affrettati ma tutto giudicato in un periodo più lungo. Credo che Sarri possa essere un valore aggiunto per questa squadra. Questa Lazio può rialzarsi e credo che a gennaio abbia la voglia di fare bene”.